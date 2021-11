Corona-Todesfälle: 53% sterben auf Normalstation

Seit Beginn der Pandemie sind in Österreich 11.500 Menschen an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben. Die Mehrheit der verstorbenen Spitalspatienten ist dabei aber nicht auf der Intensivstation gestorben, sondern auf einer Normalstation. Das zeigen die neuesten Daten der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Zudem hat das Forschungsinstitut berechnet, was mit dem am Freitag verkündeten Lockdown erreicht werden sollte: Die Zahl der Neuinfektionen müsste auf 2000 bis 3000 gedrückt werden.