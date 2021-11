Triage in Oberösterreich? „Das wird ganz knapp“

Mitarbeiter brechen in Tränen aus

Aktuell sei man in allen Spitälern im Land an der Grenze, es könnten aber unter Aufwand wirklich aller personellen Kräfte noch weitere Ressourcen geschaffen werden. Doch genau diesen Kräften geht immer mehr die Luft aus: „Wir stellen unsere Psychologen im Haus mittlerweile auch unseren Mitarbeitern zur Verfügung. Es passiert, dass diese wegen der Überlastung einfach in Tränen ausbrechen“, schildert etwa Michael Girschikofsky, Ärztlicher Direktor am Ordensklinikum, eindringlich. Sollte der Lockdown für alle jetzt nicht wirken und eine harte Triage zur Realität werden, sei man laut dem Mediziner gerüstet: „Wir haben uns darauf schon in den letzten Wellen intensiv vorbereitet, haben Pläne erarbeitet.“