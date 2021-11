Krankenhäuser lehnen schon erste Patienten ab

Soll Niederösterreich Covid-Patienten aus den anderen Bundesländern übernehmen, wenn dort auf den Intensivstationen kein Platz ist? – Es ist nicht leicht, diese Frage zu beantworten. Einerseits gilt in der Medizin stets das Prinzip der Solidarität, auf der anderen Seite steht die Verantwortung gegenüber den eigenen Patienten. Die Triage, wie sie in Salzburg oder der Steiermark bereits offen diskutiert wird, will man mit allen Mitteln verhindern. „Noch wurde kein Patient aus anderen Bundesländern aufgenommen“, stellte das Büro von Landesvize Stephan Pernkopf, der für die Kliniken zuständig ist, gestern auf Anfrage klar. Besorgniserregend ist eine Wortmeldung von Michael Cech, Ortschef in Gablitz im Wienerwald: „Erste Bürger wurden nach einem Unfall nicht in den nächsten Spitälern aufgenommen, da diese durch Covid an der Grenze sind, und in weiter entfernte Krankenhäuser gebracht.“