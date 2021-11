99ers verabschiedeten sich mit Sieg von den Fans

Bravo! Die Grazer Eishockey-Cracks der 99ers schlugen am Freitagabend in der ICE Hockey Liga zu, kuften gegen die favorisierten Vienna Capitals zum 3:0-Heimsieg. Es war ein wehmütiger Erfolg, denn durch den bevorstehenden Lockdown werden die Fans ihre Lieblinge am Eis jetzt eine Zeit lang nicht mehr bewundern können. Für den Klub geht‘s finanziell um sehr viel.