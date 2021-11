Teppich-Reinigung: Tiroler AK warnt vor Betrug

So haben sich bei den Experten in den vergangenen Jahren immer wieder Personen gemeldet, denen Unsummen für die Reinigung oder angeblich notwendige Reparaturen in Rechnung gestellt wurden. Ein besonders dreister Fall von Abzocke: Im Jahr 2016 hätte eine Frau im Unterland für die Behandlung von fünf kleinen Teppichen satte 16.440 Euro auf den Tisch legen sollen.