Polizei nahm gesuchte Einbrecher fest

In der Ignaz-Harrer-Straße hielt die Polizei am Donnerstagmorgen einen Pkw auf, nahm darauf die beiden Insassen fest. Nun steht fest: Die 39-jährigen und 53-jährigen Männer aus Ungarn haben seit Juli vier Einbrüche in Salzburger Stadtteil Taxham verübt. Dabei hatten sie jeweils Kupferkabeln gestohlen.