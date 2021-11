„Dann würde Chaos bei den Impfstraßen ausbrechen“

Zweite Halle in Graz, neue Location in Premstätten

Dennoch werden die Impfkapazitäten in der Steiermark ordentlich hochgefahren: Die derzeit 44.000 möglichen Immunisierungen pro Woche auf den Impfstraßen erhöhen sich bis 6. Dezember auf 70.000. An acht Standorten kommen zusätzliche Spuren. In Graz eröffnet am 3. Dezember sogar eine zweite Halle am Messegelände - Personen mit und ohne Termin können dann gut getrennt werden. In Premstätten siedelt man am 1. Dezember vom Zelt in die größere Schwarzl-Halle. Zudem wird laut Harald Eitner das Angebot der Impfbusse bis 31. März 2022 verlängert.