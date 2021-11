Studentin half Fiakerpferd: Vetmed „sehr stolz“

„Alles, was wir im Unterricht immer und immer wieder durchgehen, hat mir sehr dabei geholfen, in diesem kritischen Moment einen kühlen Kopf zu bewahren“, so die VetMed-Studentin, die sich aktuell im elften Semester befindet. In diesem Studienabschnitt liegt der Schwerpunkt auf der vertiefenden klinischen Ausbildung, Grabner hat sich für die Vertiefungsmodule Pferdemedizin und Kleintiermedizin entschieden, was ihr in der Notfall-Situation sehr genützt habe, teilte die VetMed-Uni mit.