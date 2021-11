Südafrikas grausame Zucht von Löwen und Tigern

Bisher unveröffentlichte Bilder, die der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ zugespielt wurden, zeigen die schockierende Realität der weit verbreiteten Großkatzenzucht in Südafrika. Das Videomaterial zeigt unzählige Tiger in dreckigen, überfüllten Käfigen. Es bekräftigt die Einschätzung der Experten, dass landesweit mindestens 12.000 Löwen und eine unbekannte Anzahl an Tigern in Gefangenschaft gezüchtet werden.