„Illegale“ Schutzmauer befeuert die Angst vor Flut

Vor knapp einem Jahr brach die Katastrophe über Markersdorf-Haindorf herein. Kaum eine andere Gemeinde im Bezirk St. Pölten war vom Jahrhunderthochwasser ärger betroffen – viele Bewohner verloren all ihr Hab und Gut in den Fluten. „Noch heute gibt es kaum ein Gespräch, in dem dieses Ereignis keine Erwähnung findet“, schildert ein Anrainer. Und jetzt geht erneut die Angst um, der Ort könnte den nassen Elementen im Fall des Falles schutzlos ausgeliefert sein.