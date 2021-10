Sieben Löwen erreichen sicheres Schutzzentrum

„Vier Pfoten“ hat vor wenigen Tagen drei weibliche und vier männliche Löwen aus schlechten und auch gefährlichen Haltungsbedingungen in Picior de Munte im Süden Rumäniens gerettet. Die Reise in ihr neues Zuhause führte die Tiere durch Ungarn, die Slowakei, Tschechien und Deutschland. Am Wochenende trafen sie schließlich in dem von „Vier Pfoten“ geführten Großkatzenschutzzentrum „Felida“ in den Niederlanden ein.