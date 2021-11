Lautes Schnarchen endete mit gebrochener Nase

Nächtliches Schnarchen endete für eine Frau aus Eichgraben mit einer gebrochenen Nase. Nachdem sich ihr Partner in seiner wohlverdienten Nachtruhe gestört fühlte, weckte er seine Freundin, um seinen Unmut kundzutun. Dabei stieß er anscheinend auf zu wenig Verständnis, woraufhin die Liebenden in Streit gerieten. Dabei stieß er seinen Kopf mehrmals gegen den ihren: „Es waren wuchtige Schläge, dann habe ich ein Knacksen gehört“, so die 52-Jährige.