Sozialpartner fordern klare Entscheidungen

Weiterer Appell: „Bitte gehen Sie impfen“

Auch AK-Präsidentin Renate Anderl verwies auf das Impf-Thema, die Impfquote müsse erhöht werden. „Bitte gehen Sie impfen“, so ihr Appell an die Bevölkerung. An den Gesprächen hatten auch WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf sowie IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und IV-Präsident Georg Knill teilgenommen.