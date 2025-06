MotoGP-Ärger: „Er war völlig außer Kontrolle!“

Miller sieht es ähnlich, nimmt die Schuld auf sich. „Ich habe Mist gebaut. Ich habe den Kontakt verursacht“, hadert der Australier. Die Folge war eine Long-Lap-Penalty für Miller. „Es gab keinen Grund, dieses Manöver zu machen. Aber Jack hat es gemacht, mein Rennen zerstört und bekam nur eine Long-Lap-Strafe. Für mich ist das bei so einer Aktion nicht ausreichend“, so Mir. Beide Piloten gingen am Ende leer aus.