ÖFB-Fans über Alaba: Herz sagt Ja, Hirn Nein

Auch zwei Alaba-Fans aus dem US-Bundesstaat Texas (!) liefen der „Krone“ über den Weg. Der in den USA geborene Eric mit seiner vor 20 Jahren ausgewanderten Mama Gertrude. Sie machen Urlaub in der alten Heimat, das Quali-Auftaktspiel nahmen sie - ausgestattet mit Alaba-Trikot – gerne mit. „Ich liebe David, aber ich fürchte, dass er mittlerweile zu verletzungsanfällig und alt ist“, meinte Eric. Die Mama meinte jedoch: „In einer gewissen Form wird David auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Nationalteam spielen. Er ist das absolute Aushängeschild unseres Fußballs! Bei der EM hat man gesehen, wie wichtig es für die Moral und die Stimmung der Mannschaft ist, dass er mit von der Partie ist!“ Dass Alaba trotz seiner Verletzung bei der EM in Deutschland beim ÖFB-Team mithalf, rechnen die österreichischen Fans dem Wiener immens hoch an, hat seinen Kultstatus noch weiter wachsen lassen.