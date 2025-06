„Ich schaffe es einfach nicht, Annas Akt zu lesen“

„Es ist so friedlich hier“, sagt Thomas K. (Name geändert) mit leiser Stimme und schaut sich, als wolle er seine Worte mit Blicken bestätigen, in der Gegend um. In dieser Gegend, die ihm bis vor Kurzem „eigentlich fremd“ war; in dieser Gegend, weit weg von seiner Heimatstadt. „Ich konnte nicht in Wien weiterleben. Nach den fürchterlichen Dingen, die dort geschehen sind. Mit meiner Tochter.“