Aus für die Chirurgie in Waidhofen ist vom Tisch

Rufbereitschaft für einen Chirurgen in der Nacht

Bereits vor Corona fanden Operationen nach 16 Uhr im Waidhofner Spital nur noch selten statt. Unter der Hand heißt es sogar, dass man im Vorjahr nicht einmal mehr auf eine zweistellige OP-Anzahl gekommen sei. Mit dem künftigen Fachschwerpunkt würde eine fixe Rufbereitschaft in der Nacht eingeführt werden, was zum Teil eine Verbesserung darstelle, wird betont. Die Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin wird ebenfalls in die Horner Abteilung eingegliedert. „Auch hier wird jedoch nur die Organisationsform geändert. Leitung und Personal vor Ort bleiben bestehen“, versichert der für die Kliniken zuständige Landesvize Pernkopf.