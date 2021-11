Bei „Budgetessen“ tischte Willi schwere Kost auf

Zum Ende eines Redemarathons sondergleichen im Gemeinderat traf sich Donnerstagabend eine kleine Runde in der Innsbrucker Ottoburg, um die verfahrenen Budgetgespräche in Gang zu bringen. Mit am Tisch: BM Georg Willi, Klubobleute und Stadtsenatsmitglieder sowie der Finanzausschuss-Obmann. Die FPÖ war nicht eingeladen.