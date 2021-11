Hier wird Corona kunstvoll sichtbar gemacht

Die To-Go Kultur hielt spätestens mit der Pandemie Einzug in Österreich. Essen, Getränke, Online-Einkäufe zum Abholen - To-Go wurde aber auch zu einem Symbol für den Anstieg des weltweiten Müllaufkommens. 2021 beträgt biher alleine das Aufkommen an Verpackungsmüll in Österreich 1,33 Millionen Tonnen.