„Drogen-Opa“ entlarvt - 54.000 Euro sichergestellt

Hausdurchsuchungen angeordnet

Wie sich herausstellte, hatten die Polizisten den richtigen Riecher: „Bei angeordneten Hausdurchsuchungen an dieser Adresse sowie bei einem weiteren Wohnsitz des 63-Jährigen in Innsbruck konnten rund 54.000 Euro, zwei Kilogramm Cannabiskraut sowie rund 200 Cannabispflanzen sichergestellt werden“, so die Polizei.