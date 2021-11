Shawn Mendes und Camila Cabello getrennt!

Über die Entstehung seines Songs „Summer of Love“ sagte er im August: „Es fühlt sich gut an. Es war, als würde man über die ersten paar Monate im Lockdown schreiben. Camila und ich hatten so viel Glück, weil wir einfach in einem stillen Moment sein konnten, und es war das erste Mal in den letzten sechs Jahren, dass wir uns einfach entspannen konnten und überhaupt nicht arbeiten mussten. Wir machten Radtouren durch Miami und es fühlte sich einfach sehr schön an. Ich hatte damals viel Zeit und ich denke, ohne diese Zeit wäre es viel schwieriger gewesen, uns zu verbinden. Es hat uns wirklich zusammengebracht.“