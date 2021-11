Schlag gegen rechtsextreme Szene in Österreich

Im Visier der Einsatzkräfte - auch die Cobra war an der Aktion beteiligt - standen insgesamt 20 Personen, die aufgrund von Verhetzung oder auch Verstößen gegen das Verbots- und Waffengesetz in den Fokus der Exekutive geraten waren - sieben in Wien, sieben in Niederösterreich, zwei im Burgenland sowie jeweils eine Person in Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten und Salzburg.