2-G-Regelung mutiert zum Schock für Kulturbranche

Wo noch möglich, wird weiterhin fast krampfhaft an Veranstaltungen mit fixer Sitzplatzzuweisung festgehalten. „Solange es kein definitives Veranstaltungsverbot gibt, findet das Salzburger Adventsingen statt“, so Renate Stelzl von der betreuenden Agentur. Josefa Hüttenbrenner, Kaufmännische Leiterin der Salzburger Kulturvereinigung, sieht es ähnlich. Dennoch stehe die Sicherheit aller Beteiligten an erster Stelle. Eine 2-G-Plus-Regel, wie etwa in Wien, sieht sie kritisch, da bereits jetzt nur noch knapp die Hälfte zu den Konzerten käme. Dazu noch die Probleme mit den PCR-Tests. Ein von vielen Seiten geforderter Lockdown würde zumindest eine längerfristige Planung ermöglichen.