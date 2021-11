ÖVP gegen Grüne: Tunnelblick

Die Pandemie zieht, wie 2015 die Flüchtlingskrise und 2019 Ibiza, die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Viele haben einen Tunnelblick entwickelt und sehen nur noch schwarz. Es ist ja auch bedrückend, in einem Umfeld zu leben, in dem die schlechten Nachrichten überhandnehmen. In dem sich alles nur noch um Ansteckung, Krankheit und Tod dreht.