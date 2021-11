Großer Hilferuf: Für Tierfutter fehlt oft das Geld

In den von „Stibis Hundeparadies“ bestückten „Tiertafeln“ in Wartberg und Gleisdorf stellen sich immer mehr Menschen an, „die Lage hat sich seit Corona verschärft“, so Bianca Benedikt. „Mittlerweile sind es 45 Steirer, die das Futter nicht mehr aufbringen können.“ Meist unverschuldet - durch Jobverlust oder Krankheit.