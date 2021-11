Chrissy Teigen: Shitstorm für „Squid Game“-Party

„Ignorante“ Reiche

Die Reichen wie sie würden „es“ offenbar nicht kapieren. „Es tut mir leid, dass reiche Leute buchstäblich so ignorant sind“, kommentierte ein Benutzer. „In ‚Squid Game‘ ging es buchstäblich um Menschen, deren Leben so schrecklich war, weil sie arm waren, dass sie lieber ein Spiel um Leben oder Tod spielen würden, um der Rückkehr in die Armut zu entgehen, und Chrissy Teigen spielt es wirklich in ihrer Villa nach.“