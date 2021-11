Veranstalter über Corona-Regeln: „Nur mehr mühsam“

Sitz- statt Stehkonzerte

Der Posthof Linz hat wiederum in Abstimmung mit der Behörde sowie unter Einhaltung der aktuell gültigen Verordnungen sämtliche Stehkonzerte in Sitzkonzerte umgewandelt. Jene Gigs, die über diese Kapazität hinausgehen, werden ins kommende Jahr verschoben", verriet Musikchef Gernot Kremser. Für ihn ist die Lage „herausfordernd". In Oberösterreich sind aktuell Konzerte mit 2G-Kontrolle, zugewiesenen Sitzplätzen und FFP2-Masken möglich. Gerade die 2G-Kontrolle sowie die Registrierung würden „dank eines offenen und aufgeklärten Publikums“ sehr gut funktionieren, so Kremser.