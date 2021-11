Auch Niederländer holen Ticket, Türkei im Play-off

Die Niederländer mussten in Rotterdam aufgrund der seit Samstag geltenden Corona-Maßnahmen nicht nur vor leeren Rängen antreten. Auch Bondscoach Louis van Gaal fehlte an der Seitenlinie. Der Altmeister saß nach einem Fahrradunfall im Rollstuhl in einer Skybox. Der von Danny Blind vertretene Van Gaal wollte immerhin in der Pause bei der Mannschaft in der Kabine sein.