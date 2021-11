Koch kennt das Rezept

Drei Jahre ist es her, dass sich die Eisbullen ebenfalls im Achtelfinale gegen die Drachen schon einmal in der Königsliga durchgesetzt haben. Nach einem Auswärts-3:3 – die Anreise erfolgte per Bahn, da andauernder Nebel einen Flug unmöglich machte – war der Aufstieg mit dem Eisarena-5:1 perfekt.