Appell von LH Stelzer: „Lage bleibt heiß“

Seit Montag gelten in Oberösterreich verschärfte Regeln - darunter ein Lockdown für Ungeimpfte. „Die Lage bleibt heiß“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer im Gespräch mit der „Krone“. Wie gefährlich heiß, zeigt ein Blick auf die in Verbindung mit Corona stehenden Todesfälle: Seit Freitag kostete der tückische Virus 59 (!) Landsleuten das Leben. Im Nachbarbundesland Salzburg formieren sich bereits Triageteams, auch in Oberösterreich ist die Situation angespannt: 97 von 127 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind bereits belegt. Prognosen zufolge dürfte die Patientenzahlen weiter steigen.