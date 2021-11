Theaux: Schwerer Sturz und Horror-Verletzung

Mehr Pech als Frankreichs Adrien Theaux kann man als Ski-Profi kaum haben. Erst zu Jahresbeginn gab er in Kitzbühel sein Comeback nach überstandenem Totalschaden im rechten Knie und freute sich schon auf die Abfahrt in Lake Louise (oben im Bild 2017). Doch zu früh: Der Gewinner von drei Weltcuprennen stürzte beim Super-G-Training in Copper Mountain schwer. Für ihn ist die Saison wieder vorbei.