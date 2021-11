Halle Berry begeistert mit offenherzigem Style

Neuer Film

Berry war bei Kimmel zu Gast, um ihren neuen Film „Bruised“ zu bewerben. In dem Drama spielt Berry die ehemalige MMA-Kämpferin Jackie Justice, die wieder in den Ring steigt, nachdem sie lange als Putzfrau gearbeitet hat. Plötzlich muss sie sich zudem um ihren kleinen Sohn kümmern. MMA steht für Mixed Martial Arts, also gemischte Kampfkünste. Berry hat bei „Bruised“ erstmals selbst Regie geführt.