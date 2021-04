Halle Berry setzt am liebsten auf Natürlichkeit

Schönheit ist nicht alles!

Die Schauspielerin geht ihrer Tochter aber auch gerne mit gutem Beispiel voran und lehrt ihre beiden Kinder, sich mehr auf ihre Leistungen als auf ihr Aussehen zu konzentrieren. „Ich denke wahrscheinlich nicht so viel darüber nach, wie es vielleicht andere tun. Ich konzentriere mich auf so viele andere Dinge in meinem Leben. So viele andere Aspekte meiner Person bekommen viel mehr Aufmerksamkeit als mein körperliches Erscheinungsbild. Es ist also nicht etwas, auf das ich mich konzentriere.“