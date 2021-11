Nicht einmal 2000 Zuschauer beim Länderspiel

Montag, Kälte, mäßige Leistungen

Man fühlte sich zurückerinnert in die tiefsten Lockdown-Zeiten im Frühjahr 2020, als das Sportgeschehen langsam wieder Fahrt aufnahm. Allerdings: Am Montag hätte das Stadion rein theoretisch zur Gänze gefüllt werden dürfen - unter Einhaltung der 2G-Regel, versteht sich. Ein wenig mag also sehr wohl die Corona-Regelung mit „Schuld“ an der Geisterkulisse gewesen sein. In diversen Fan-Foren werden auch gerne (naheliegenderweise) die tiefen Temperaturen, der Montag als Spieltag, die teuren Kartenpreise und die zuletzt (mit Ausnahme des Israel-Spiels am Mittwoch) eher mäßigen Leistungen des Nationalteams als Gründe fürs das sich in Grenzen haltende Interesse genannt.