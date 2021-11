Déjà-vu in Frankreich

Nach der Länderspielpause ist vor der Champions Hockey League: Heute treten die Eisbullen per Direktflug die 1134 Kilometer lange Reise nach Rouen (Fra) an, treffen am Mittwochabend (19.30) auf die dort beheimateten Dragons. Die sind alte Bekannte der McIlvane-Crew: 2018 traf man, ebenfalls im Achtelfinale der Königsklasse, auf den französischen Serienmeister.