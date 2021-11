Corona soll Vorfreude auf den Advent nicht trüben

In allen drei Städten will man kurzfristig auf neue Vorgaben reagieren. Ein Alkoholverbot, wie in Salzburg, hält man für unwahrscheinlich und unwirtschaftlich. Im Falle von Ausgangbeschränkungen, will man in Graz an der Sperrstunde festhalten („bis 22 Uhr war es immer leer“), die Stände in Leoben und Fürstenfeld sollen früher dicht machen.