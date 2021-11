Experimentier-Haus für die Einsteins von morgen

Das „Haus der Physik“ am Technik-Areal in Innsbruck, seit 15 Jahren in Diskussion, hat nun eine wichtige Hürde genommen: Das Projekt ist soweit konkret, dass nun die Detailplanung starten kann. Im Sommer 2022 soll das Siegerprojekt feststehen, nach Baustart 2024 soll das neue Gebäude 2028 in Betrieb gehen.