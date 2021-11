Spitzenwert bei Erstimpfungen in der Vorwoche

Allein am Sonntag haben sich 36.839 Personen impfen lassen, davon haben sich 10.697 die erste Dosis geholt. Die meisten Erstimpfungen gab es wie schon in den Tagen zuvor beim Impfnachzügler Oberösterreich (3070) vor Wien (2172) und Niederösterreich (2171). In Kärnten ließen sich angesichts hoher Inzidenzen und des „Lockdowns für Ungeimpfte“ 1404 Menschen impfen, in Tirol 1030, in Salzburg 434 und in der Steiermark 261. Dahinter folgen das Burgenland mit 50 und Vorarlberg mit acht Erstimpfungen am Sonntag. Die Zahlen können freilich noch etwas steigen, wenn durchgeführte Impfungen nachträglich in den E-Impfpass eingetragen werden.