Zweifache Mutter kämpft gegen Krebserkrankung an

Zahlreiche Chemotherapien, Operationen und Hormonbehandlungen hatte die 33-Jährige bereits über sich ergehen lassen müssen. Neben all den Nebenwirkungen gab es bestenfalls kurzzeitige Erfolge. Im Frühjahr erklärten ihre behandelnden Ärzte in Wien, dass eine weitere Chemo wenig Erfolgsaussichten verspricht. Einzig eine spezielle Therapie mit onkolytischen Viren, die das Immunsystem des Körpers aktivieren und die Zerstörung der Krebszellen fördern, würde Melanie die Chance geben, ihre beiden Mädchen (8, 5) aufwachsen zu sehen, so die Mediziner.