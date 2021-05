Welle der Hilfsbereitschaft für kranke Mutter

„Ich bin schlichtweg überwältigt, welche Solidarität und welcher Zuspruch mir in den vergangenen Tagen entgegengebracht wurden. Vielen Dank für alle kleinen und großen Hilfen“, erklärt Melanie G. nur wenige Tage nach dem Start der Spendenaktion. Die zweifache Mutter braucht teure Therapien in Deutschland, um eine Chance im Kampf gegen den Krebs zu haben – die „Krone“ berichtete am Muttertag. Weil die Gesundheitskasse die Kosten nicht übernommen hat, springt die hilfsbereite Zivilgesellschaft ein. Drei Spendenaktionen finden noch am kommenden Wochenende im Raum St. Pölten statt.