Opfer schaute jungen Messerstecher „falsch“ an

„Wir haben uns vorher noch nie gesehen“, beteuert der 23-jährige Linzer, der am 6. November bei der Bushaltestelle Kudlichstraße am Linzer Froschberg wie aus dem Nichts am helllichten Tag niedergestochen worden war. Er war mit seiner Freundin (22) dort, als sich der spätere Angreifer zu ihnen gesellte. Man habe sich nur angesehen und das habe sich dann wortlos „aufgeschaukelt“. Am Ende stach der Kontrahent zu und flüchtete samt einer Freundin im Omnibus Richtung Froschberg. Die Fahndung blieb ohne Erfolg.