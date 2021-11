Trotz gültigen Zugtickets wurde Leserin gestraft

Am Bahnhof Ebreichsdorf (NÖ) hatte Elfriede H. Ende Oktober bei einem Automaten eine Fahrkarte nach Wien gelöst. „Ich bin mit dem Zug nach Meidling und dort in die S-Bahn nach Hütteldorf umgestiegen“, so die Leserin. Bei einer Kontrolle in der S-Bahn habe sie dann eine Strafe erhalten. „Als Grund gab die Kontrolleurin an, dass Wien-Hauptbahnhof auf dem Ticket als Ziel angegeben ist und ich nur Wien, ohne Angabe eines Bahnhofs, hätte auswählen müssen.“