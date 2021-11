Kontrollen in OÖ „einfach nur Alibihandlungen“

Pilsl hatte bei der Verkündung der Maßnahmen am Freitag durch Landeshauptmann Thomas Stelzer noch die volle Unterstützung der Exekutive zugesagt. „Wenn es schwierige Zeiten gibt, helfen wir gerne.“ Derzeit seien 120 Beamte Tag und Nacht im Einsatz, um die Einhaltung der 2G-Regel zu kontrollieren. Am Donnerstag kamen sie dabei auf 200 Kontrollen. Pilsl: „Unser Ziel ist es, in der kommenden Woche 5000 Kontrollen zu machen. Um eine gewisse Kontrolldichte zu erreichen und quasi mit Nadelstichen flächendeckend zu überprüfen, wie steht es mit der Moral, wie hält man sich an die Maßnahmen.“ Gibt es Probleme, werde natürlich auch gestraft bzw. werden Anzeigen bei der Gesundheitsbehörde eingebracht.