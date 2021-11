„Es ist nicht fünf nach zwölf - es ist halb eins“

Die für heute, Freitag, angekündigte Protest-Demo wurde abgesagt. Nicht, weil sich das Problem der Pflegemitarbeiter von selbst gelöst hätte. Das Risiko sei einfach derzeit zu groß. Die Versorgung der Patienten würde einbrechen. Die Pflegekräfte in Österreich und auch in Salzburg sind am Limit. Manche sogar schon darüber. Sie waren es aber schon vor der neuerlichen Zuspitzung der Pandemie. „Wir steuern aktuell auf den Moment zu, wo es für alle Patienten wirklich heißt: Bitte warten!“, erklärt Sabine Gabath, ehemalige Diplomkrankenpflegerin und Betriebsrätin in den SALK.