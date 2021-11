Vierfach-Amputierter will 122 Kilometer schwimmen

Verschmutzter See

Der Titicacasee, ein Heiligtum der indigenen Völker Aymara und Quechua, ist stark verschmutzt: Giftige Schwermetalle töten die Fische. Darauf will der junge Sportler aufmerksam machen und wurde in Bolivien von vielen Fans begeistert empfangen: „Es sind viele Leute am Strand, was ich nicht erwartet hätte. Es ist sehr emotional, wir haben doch ein Jahr lang dafür trainiert“, sagte Curin, bevor er mit seinen speziellen Flossen Richtung Peru losschwamm.