Impfstreit eskaliert: Kickl zeigt nun Köstinger an

Impfpflicht: Köstinger offen für Diskussion

Im krone.at-Talk bei Katia Wagner am Mittwoch legte Köstinger nach. Nicht nur, dass sie einen weiteren Lockdown ablehnte und sie Geimpften „definitiv guten Gewissens raten kann“, den geplanten Winterurlaub auch zu buchen - sie zeigte sich auch offen gegenüber der Diskussion zum Thema Impfpflicht. „Die Akzeptanz der Geimpften geht zu Ende“, so die Ministerin, weswegen wir „die Diskussion“ über eine Impfpflicht führen sollten. So einfach wäre das aber rechtlich nicht umsetzbar, immerhin bräuchte es eine Verfassungsänderung. Sie sehe nicht ein, „warum wir den Geimpften die Freiheit nehmen sollen wegen Einzelner, die sich nicht impfen lassen“, und stellte auch klar: „Ich will keinen weiteren Lockdown!“