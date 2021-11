2G in Pflegeheimen: Gefahr von Einsamkeit steigt

„Wir empfehlen die 2,5-G-Regel“

Denn die neue Verordnung der Bundesregierung bietet einiges an Interpretationsspielraum: Ausnahmen von der Besuchseinschränkung gelten für unterstützungsbedürftige Personen, im Palliativ-Bereich und für die Begleitung bei kritischen Lebensereignissen. „Wir empfehlen in solchen Fällen eine 2,5G-Regel, also Eintritt mit einem PCR-Test“, sagt Wlattnig. „Das ist noch immer besser als ein Besuchsverbot.“ Die Einsamkeit der meist betagten Heimbewohner könnte sonst steigen. Als „unverhältnismäßig“ empfindet Wlattnig außerdem, wenn Heime Besuche zeitlich einschränken.