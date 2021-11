Steiermark: Nur mehr mit 2,5-G ins LKH

Einschränkungen bei Besuchen

Darüber hinaus macht der extrem steile Anstieg der Zahlen an Corona-Infizierten ebenso wie jener an Covid-Kranken in den steirischen Spitälern erneut die Einschränkung des Besucherzugangs zu den steirischen Landeskrankenhäusern notwendig: Besuche sind erst ab dem 6. stationären Aufenthaltstag von Patienten gestattet und erfordern eine Voranmeldung. Jeweils ein Besucher pro Patient und Tag ist für jeweils höchstens 30 Minuten erlaubt. Ausnahmen sind bei Kindern, auf Palliativstationen und zur Verabschiedung von Sterbenden sowie bei gegebenem besonderen Betreuungsbedarf des Patienten möglich.