Politik streitet über neuen Lockdown

Kein vorgezogener Lockdown für Ungeimpfte

Heißt also: Kein Lockdown für alle, aber auch keiner für Ungeimpfte. Da sei man sich mit Oberösterreich einig. Zur Erinnerung: Die beiden Länder sind Spitzenreiter bei den Inzidenzen rund um 1000, dafür Schlusslichter bei der Impfquote. „Wir haben wie fast alle Bundesländer im Spätsommer gehandelt und haben auch die 2,5G-Regel gemacht“, sagt Thomas Stelzer. Der Bund will nun einen Lockdown zumindest für Ungeimpfte, durchgesetzt hat er nur eine strengere Maskenpflicht. Am Donnerstag beraten die Experten erneut, am Freitag die Politik.