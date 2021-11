Corona-Cluster in der Onkologie im Klinikum Steyr

Alle infizierten Mitarbeiter haben sich umgehend in Quarantäne begeben. Um die Infektionskette umgehend zu durchbrechen und so die Patienten zu schützen, wurden weitere Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt“, bestätigt Gesundheitsholding-Sprecherin Jutta Oberweger zumindest teilweise ein Gerücht, dass in Steyr die Runde macht. Sechs Mitarbeiter in der Onkologie haben sich mit Covid-19 infiziert. Drei davon waren ungeimpft – obwohl sie auf einer Station mit besonders immunschwachen Patienten arbeiten! „Alle Mitarbeiter und Patienten der betroffenen Bereiche wurden PCR getestet. Zusätzlich wird bei Mitarbeitern vor jedem Dienstantritt ein Antigen-Test abgenommen, egal ob geimpft oder ungeimpft“, versichert Oberweger.